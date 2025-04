Democratas questionam SEC sobre potencial conflito de interesse em negócio de criptomoedas de Trump

A senadora Elizabeth Warren, membro sênior do comitê bancário do Senado dos EUA, e a deputada Maxine Waters, membro sênior do comitê de serviços financeiros da Câmara, assinaram a carta, que citou uma reportagem da Reuters sobre o empreendimento de criptomoeda.

Os republicanos têm maioria tanto na Câmara quanto no Senado dos EUA, o que limita a capacidade dos democratas de convocar audiências públicas formais e conduzir investigações. A carta dos membros do Congresso à SEC não cita nenhuma autoridade legal que obrigaria a agência a cumprir as solicitações.

Um porta-voz da Casa Branca disse em uma declaração por e-mail que "os ativos do presidente Trump estão em um fundo administrado por seus filhos. Não há conflitos de interesse."

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, liderado por republicanos, considerou nesta quarta-feira uma legislação que regulamentaria a adoção mais ampla de stablecoins -- criptomoedas atreladas a outros ativos. O governo de Trump identificou a promoção de seu uso como uma prioridade legislativa.

A Reuters publicou uma matéria na segunda-feira documentando como, enquanto a World Liberty Financial arrecadava mais de meio bilhão de dólares nos últimos meses, a família de Trump assumiu o controle do empreendimento de criptomoedas e abocanhou a maior parte desses fundos.

No geral, a família Trump agora tem direito sobre 75% das receitas líquidas das vendas de tokens da World Liberty, além de 60% das operações assim que o negócio principal de “finanças descentralizadas” começar. O acordo significa que a família Trump tem atualmente direito a cerca de US$400 milhões em taxas, informou a Reuters.