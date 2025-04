Juíza que tornou Le Pen inelegível recebe proteção após sofrer ameaças de morte

A polícia de Paris confirmou que uma investigação sobre as ameaças estava em andamento, encaminhando outras perguntas ao gabinete do promotor de Paris, que não respondeu de imediato.

Em uma reunião ministerial nesta quarta-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez seus primeiros comentários desde a condenação de Le Pen, dizendo aos ministros que o Judiciário da França é independente e que suas decisões devem ser respeitadas como um pilar da democracia, de acordo com a porta-voz do governo, Sophie Primas.

As ameaças feitas contra juízes são absolutamente intoleráveis disse Macron, de acordo com Primas

As ameaças contra De Perthuis e outras autoridades judiciais envolvidas no julgamento de Le Pen provocaram um exame de consciência na França sobre uma corrente de descontentamento populista que está minando a fé no Judiciário.

Quase 90% dos apoiadores do partido RN (Reunião Nacional), de Le Pen, acreditam que o tribunal a tratou com mais severidade do que outros políticos, enquanto mais da metade dos franceses acredita que ela teve um julgamento justo, de acordo com uma pesquisa da Odoxa publicada na segunda-feira.

Le Pen condena ameaças

Antes da decisão de segunda-feira (31), Le Pen era a primeira colocada nas pesquisas para a eleição presidencial de 2027 na França. Ela e seus aliados no país e no exterior acusaram o establishment francês de sabotar suas ambições presidenciais, dizendo que os juízes causaram uma crise democrática ao se intrometerem na política.