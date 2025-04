Líder de Mianmar prepara viagem ao exterior após terremoto, grupos de ajuda clamam por acesso

O número de mortos no terremoto subiu para 2.886 na quarta-feira, informou a mídia estatal.

Mohammed Riyas, diretor da Cruz Vermelha Internacional em Mianmar, disse que as necessidades humanitárias são impressionantes, com hospitais sobrecarregados, falta de medicamentos e riscos crescentes de doenças transmitidas pela água.

"Pode levar semanas até que entendamos a extensão total da destruição causada por esse terremoto, já que as linhas da rede de comunicação estão desativadas e o transporte foi interrompido", disse ele à Reuters.

"As pessoas precisam de cuidados médicos urgentes, água potável, barracas, alimentos e outras necessidades básicas. O fornecimento de serviços de saúde que salvam vidas é fundamental."

A Tailândia confirmou que Min Aung Hlaing deixará Mianmar para participar de uma cúpula de países do sul da Ásia, em sua maioria, em Bangcoc, na sexta-feira -- uma viagem ao exterior incomum para um general que é considerado um pária por muitos países e é alvo de sanções ocidentais e de uma investigação do Tribunal Penal Internacional.

"Ele participará da reunião no dia da cúpula", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Nikorndej Balankura. "No entanto, ainda não recebi sua programação de viagem."