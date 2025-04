Pegadas na Ilha de Skye oferecem retrato tranquilo da vida dos dinossauros

Todos os dinossauros carnívoros faziam parte de um grupo chamado terópodes. Os que deixaram as pegadas na Ilha de Skye faziam parte de uma família chamada megalossauros. Uma possibilidade é o Megalossauro, que viveu cerca de 100 milhões de anos antes de seu parente distante Tiranossauro, media cerca de 6 metros de comprimento, andava sobre duas pernas e tinha uma boca cheia de grandes dentes serrilhados. Foi um dos primeiros dinossauros descobertos pelos cientistas e, em 1824, tornou-se o primeiro a receber um nome.

Os herbívoros que deixaram pegadas faziam parte do grupo chamado saurópodes, conhecidos por seus pescoços longos, quatro patas semelhantes a pilares, cabeças pequenas e dentes adaptados para consumir vegetais. Uma possibilidade é o Cetiosaurus, com cerca de 16 metros de comprimento.

As pegadas dos terópodes medem, cada uma, cerca de 45cm de comprimento, com marcas de três dedos, almofadas que abrigam os músculos dos pés e garras afiadas. As pegadas dos saurópodes são diferentes, com cerca de 50cm de comprimento e formato arredondado, alargando-se um pouco em direção à frente e, às vezes, preservando marcas de quatro dedos triangulares curtos e atarracados.

No total, cerca de duas dúzias de dinossauros individuais deixaram as pegadas. Os pesquisadores fizeram modelos digitais de cada trilha depois de observar o local com um drone.

Esses dinossauros viviam no coração de um vasto estuário de rio cercado por áreas florestais compostas de coníferas, samambaias e ginkgos, como as que ainda existem hoje.

As pegadas dos terópodes e saurópodes foram encontradas em ambientes lagunares, enquanto os rastros de outros dinossauros -- estegossauros e ornitópodes comedores de plantas -- foram encontrados em paisagens mais secas, longe das lagoas.