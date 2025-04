Rússia e Ucrânia trocam novas acusações de violação do cessar-fogo energético

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que um drone russo atingiu uma subestação de energia na região de Sumy e que o fogo de artilharia danificou uma linha de energia em Dnipropetrovsk, cortando a eletricidade de quase 4.000 consumidores.

O governo do presidente dos EUA, Donald Trump, está impaciente com a necessidade de ambos os lados agirem mais rapidamente para acabar com a guerra de três anos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o fato de o presidente Vladimir Putin ter concordado com a trégua energética é prova de que ele está seriamente empenhado em um processo de paz -- algo que Kiev e alguns de seus aliados europeus contestam.

Peskov declarou que Moscou continuará trabalhando com os norte-americanos, apesar do que ele chamou de ataques ucranianos diários à infraestrutura de energia russa.

Zelenskiy disse na terça-feira que a Rússia estava quebrando a trégua energética e pediu aos EUA que aumentassem as sanções contra Moscou, como Trump ameaçou fazer.

A Ucrânia afirmou no mês passado que estava disposta a aceitar um cessar-fogo completo de 30 dias, mas Putin se recusou a concordar com isso, levantando uma série de questões sobre como seria monitorado e preocupações de que a Ucrânia usaria o espaço para respirar para mobilizar mais soldados e adquirir mais armas do Ocidente.