Musk fica no cargo até completar missão no Doge, diz Casa Branca

"Elon Musk e o presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do governo quando seu incrível trabalho no Doge for concluído", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Musk e o Doge não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as reportagens.

Na terça-feira, Musk e Trump sofreram um revés quando um juiz liberal de Wisconsin foi eleito para a Suprema Corte do Estado, derrotando facilmente um juiz conservador cuja campanha havia sido fortemente financiada por Musk e grupos ligados a ele.

A votação foi vista como um referendo antecipado sobre a presidência de Trump e a campanha de Musk para reformular o serviço público dos EUA.

As ações de algumas empresas contratantes do governo subiram após os relatos do possível retorno iminente de Musk ao setor privado. As ações da Tesla, de Musk, que haviam caído mais de 6% no início do pregão, reverteram o curso e subiram cerca de 5% na tarde desta quarta-feira.

Musk disse ao programa "Special Report with Bret Baier", da Fox News, na semana passada, que estava confiante de que concluiria a maior parte de seu objetivo declarado de cortar US$1 trilhão em gastos federais até o final de seus 130 dias.