Waltz não enviou material confidencial, diz Casa Branca após denúncia de uso do Gmail

WASHINGTON (Reuters) - O conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nunca usou sua conta de email pessoal para enviar material confidencial, disse a Casa Branca, após uma reportagem que afirmava que Mike Waltz e outros membros do Conselho de Segurança Nacional usavam o Gmail para o trabalho do governo.

O Washington Post noticiou na terça-feira que Waltz e outros membros do Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês) usaram o serviço de email comercial de propriedade da Alphabet para conduzir negócios do governo, uma semana depois que as práticas de segurança do governo Trump foram alvo de críticas bipartidárias após o uso do aplicativo de mensagens Signal para coordenar a ação militar no Iêmen.

Um assessor de Waltz usou o Gmail para compartilhar informações que envolviam posições militares confidenciais e poderosos sistemas de armas ligados a um conflito em andamento não especificado, informou o Post, citando documentos que analisou e entrevistas com três autoridades dos EUA.