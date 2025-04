Zelenskiy pede pressão sobre Moscou após míssil russo matar 4 pessoas em Kryvyi Rih

(Reuters) - Um ataque russo com mísseis atingiu nesta quarta-feira um estabelecimento na cidade ucraniana de Kryvyi Rih, no centro do país, matando pelo menos quatro civis, segundo autoridades.

Um menino de 8 anos e uma menina de 6 anos estavam entre os 14 feridos, disse o governador regional no Telegram. O menino foi hospitalizado em estado grave, acrescentou.

O presidente Volodymyr Zelenskiy, que nasceu em Kryvyi Rih, compartilhou fotografias das consequências do ataque no X, mostrando corpos sangrando no chão, fumaça preta subindo ao céu e um prédio em chamas.