Após tarifas, EUA oferecem bilhões de dólares em investimentos em minerais no Congo

Os Estados Unidos, que na quarta-feira causaram um choque em todo o mundo ao anunciar uma tarifa básica de 10% sobre todas as importações, afirmaram no mês passado que estão abertos a explorar parcerias com o Congo em relação a minerais essenciais após um senador congolês entrar em contato com autoridades americanas para apresentar um acordo de minerais em troca de segurança.

"Vocês ouviram falar de um acordo sobre minerais. Analisamos a proposta do Congo e (...) o presidente e eu concordamos com o caminho a seguir para o seu desenvolvimento", disse o conselheiro sênior dos EUA Massad Boulos depois de se reunir com o presidente do Congo, Felix Tshisekedi, em Kinshasa.

Os detalhes de qualquer possível acordo, ou a proposta do Congo, não foram divulgados na quinta-feira.

Os minerais do Congo, que são usados em telefones celulares e carros elétricos, são atualmente dominados pela China e suas empresas de mineração.

Não está claro como os EUA operarão no Congo, mas Boulos sugeriu que as empresas norte-americanas estarão envolvidas.

"Fique tranquilo, as empresas americanas estão operando de forma transparente e estimularão as economias locais. Esses são investimentos de vários bilhões de dólares", disse.