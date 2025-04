Conflito de garimpo ilegal na Bolívia tem explosões e seis mortos

LA PAZ (Reuters) - Um violento confronto entre dois grupos de garimpeiros bolivianos que disputavam a exploração de pequenos garimpos de ouro deixou seis pessoas mortas e outras desaparecidas, informou um representante de uma cooperativa nesta quinta-feira.

O incidente começou no início da manhã no município de Sorata, 150 km ao norte da capital, La Paz, de acordo com um relatório preliminar da Polícia Boliviana.

O confronto também causou sérios danos, já que a polícia e os bombeiros foram enviados para a área do incidente.