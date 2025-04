Elon Musk pode ficar "o tempo que quiser", mas vai querer voltar aos negócios, diz Trump

Por Trevor Hunnicutt

A BORDO DO AIR FORCE ONE (Reuters) - O presidente Donald Trump deu ao conselheiro Elon Musk um novo endosso nesta quinta-feira, em meio a críticas ao projeto do bilionário de redução do tamanho do governo, e disse que ele pode ficar "o tempo que quiser", mas acabará retornando aos seus negócios.

"Elon é fantástico", disse Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, enquanto voava para a Flórida para um fim de semana prolongado.