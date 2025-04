Enviado russo vê dinâmica positiva nas relações com os EUA

"Vemos claramente que o governo do presidente (Trump) tem a intenção de resolver questões, ao contrário do presidente (Joe) Biden. Eles se comportam com grande respeito, fazem muitas perguntas, tentar chegar a um meio-termo", disse.

Segundo Dmitriev, entre os tópicos discutidos em Washington estavam a cooperação na produção de metais raros e o Ártico. Ele disse que o trabalho vem sendo feito para restaurar as ligações aéreas diretas entre a Rússia e os Estados Unidos.

(Reportagem da Reuters)