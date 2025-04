Fórmula tarifária de Trump confunde o mundo e pune os pobres

Foi assim que o território vulcânico australiano da Ilha Heard e as Ilhas McDonald, na Antártida, acabaram com uma tarifa de 10%. E ainda pode-se dizer que os pinguins se deram bem.

Mas Madagascar -- uma das nações mais pobres do mundo, com um Produto Interno Bruto (PIB) per capita de pouco mais de US$ 500 --, por outro lado, enfrenta uma tarifa de 47% sobre os modestos US$ 733 milhões de exportações de baunilha, metais e vestuário que fez com os EUA no ano passado.

"Presumivelmente, ninguém está comprando Teslas lá", disse John Denton, chefe da Câmara de Comércio Internacional (ICC), à Reuters, em uma referência irônica à improbabilidade de Madagascar conseguir aplacar Trump comprando produtos norte-americanos sofisticados.

Madagascar não está sozinho. A rispidez da fórmula aplicada a economias que não podem se dar ao luxo de importar muito dos EUA inevitavelmente leva a uma alta taxa recíproca: 50% para Lesoto, no sul da África, 49% para o Camboja, no sudeste da Ásia.

"Os maiores perdedores são a África e o Sudeste Asiático", disse Denton, acrescentando que a medida "corre o risco de prejudicar ainda mais as perspectivas de desenvolvimento de países que já enfrentam uma piora nos termos de comércio".

NAÇÕES RICAS TAMBÉM SÃO AFETADAS