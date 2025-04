Georgieva, do FMI, diz que tarifas dos EUA representam risco significativo para perspectivas globais

"Ainda estamos avaliando as implicações macroeconômicas das medidas tarifárias anunciadas, mas elas claramente representam um risco significativo para a perspectiva global em um momento de crescimento lento", disse Georgieva em seus comentários mais fortes até o momento sobre os riscos apresentados pelas ações comerciais dos EUA.

"É importante evitar medidas que possam prejudicar ainda mais a economia mundial. Apelamos aos Estados Unidos e seus parceiros comerciais para que trabalhem de forma construtiva para resolver as tensões comerciais e reduzir a incerteza."

Georgieva disse que o FMI fornecerá uma avaliação sobre as tarifas anunciadas quando divulgar uma atualização de suas Perspectivas Econômicas Mundiais durante as reuniões de 21 a 26 de abril em Washington, D.C., que reúnem membros e acionistas do FMI e do Banco Mundial.

Na segunda-feira, a chefe do credor global disse à Reuters que a pressão de Trump por tarifas abrangentes estava criando grande incerteza e prejudicando a confiança, mas não considerou provável que desencadeasse uma recessão de curto prazo.

Na ocasião, Georgieva disse que o FMI deve reduzir um pouco a perspectiva econômica, acrescentando que "não vemos uma recessão no horizonte".

As tarifas dos EUA anunciadas na quarta-feira foram muito além dos níveis previstos ou esperados pelos especialistas em comércio.