Israel intensifica ataques na Síria e diz que Turquia pretende criar "protetorado"

DAMASCO/JERUSALÉM (Reuters) - Israel intensificou os ataques aéreos contra a Síria durante a noite, declarando que os ataques são um aviso aos novos governantes islâmicos em Damasco, enquanto acusou seus aliados turcos na quinta-feira de tentar transformar o país em um protetorado turco.

Os ataques, que tiveram como alvo bases aéreas, um local próximo a Damasco e o sudoeste do país, renovaram o foco das preocupações israelenses sobre os islâmicos que depuseram Bashar al-Assad em dezembro, com as autoridades israelenses considerando-os uma ameaça crescente em sua fronteira.

O Exército israelense, que tomou terreno no sudoeste depois que Assad foi derrubado, disse que suas forças mataram vários militantes que abriram fogo contra as tropas israelenses que operavam naquela área durante a noite. A agência de notícias estatal da Síria, Sana, informou que os bombardeios israelenses mataram nove pessoas na região.