Israel toma Rafah como nova "zona de segurança" em Gaza; centenas de milhares fogem

Por Nidal al-Mughrabi e Mahmoud Issa

CAIRO/GAZA (Reuters) - Centenas de milhares de habitantes de Gaza em fuga buscavam abrigo nesta quinta-feira, em um dos maiores deslocamentos em massa da guerra, enquanto as forças israelenses avançavam sobre as ruínas da cidade de Rafah, parte de uma recém-anunciada "zona de segurança" que pretendem tomar.

Um dia depois de declarar sua intenção de capturar grandes áreas do enclave lotado, as forças israelenses invadiram a cidade no extremo sul de Gaza, que serviu como último refúgio para as pessoas que fugiam de outras áreas durante grande parte da guerra.