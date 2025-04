Líderes mundiais condenam tarifas de Trump e alguns prometem retaliação

Líderes de Japão, Nova Zelândia, Taiwan e Coreia do Sul, todos grandes aliados dos EUA na região, criticaram a medida de Trump. "Precisamos decidir o que é melhor para o Japão e o que é mais eficaz, de forma cuidadosa, mas ousada e rápida", disse o ministro do Comércio, Yoji Muto, quando perguntado se o Japão iria retaliar.

Trump afirmou na quarta-feira que vai impor uma tarifa base de 10% sobre todas as importações para os EUA e taxas mais altas sobre dezenas de outros países.

Entre os aliados próximos dos EUA, o Japão foi atingido com uma taxa de 24%, a Coreia do Sul com 25%, Taiwan com 32% e a União Europeia com 20%. Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Arábia Saudita e a maior parte da América do Sul foram atingidos com o mínimo de 10%.

"As consequências serão terríveis para milhões de pessoas em todo o mundo", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Estamos prontos para responder e estamos preparando novos pacotes de medidas para proteger nossos interesses."

Trump anunciou que a China será atingida com uma tarifa de 34%, além dos 20% que ele impôs no início deste ano, elevando o total das novas taxas para 54% e próximo do valor de 60% que ele havia ameaçado durante a campanha.

A medida dos EUA desconsidera o equilíbrio de interesses alcançado nas negociações comerciais multilaterais ao longo dos anos e o fato de que há muito tempo o país tem se beneficiado muito do comércio internacional, disse o Ministério do Comércio de Pequim em um comunicado. "A China se opõe firmemente a isso", declarou. "Não há vencedores em guerras comerciais e não há saída para o protecionismo."