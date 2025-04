Brasil tomará todas as medidas cabíveis para se defender das tarifas dos EUA, diz Lula

"Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo, que não cabe mais hoje no mundo", disse Lula em seu discurso.

"Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores, tendo como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada ontem pelo Congresso Nacional e as diretrizes da Organização Mundial do Comércio", acrescentou.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira projeto que estabelece critérios para a reação do Brasil a barreiras e imposições comerciais de nações ou blocos econômicos contra produtos nacionais.

O projeto fornece ao Executivo instrumentos legais para reagir a eventuais decisões unilaterais de outros países que impactem negativamente a competitividade brasileira. Já aprovado no Senado, o texto foi enviado para sanção presidencial.

A votação no Congresso ocorreu logo após Trump anunciar uma tarifa de 10% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os EUA como parte de seu pacote de tarifas recíprocas impostas a todos os parceiros comerciais dos EUA.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) disseram em nota conjunta na noite de quarta-feira que as tarifas dos EUA "violam os compromissos dos EUA perante a Organização Mundial do Comércio".