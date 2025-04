Macron pede suspensão de investimentos nos EUA após tarifas

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira que as empresas europeias suspendam os investimentos planejados nos Estados Unidos depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas globais abrangentes nas importações norte-americanas.

"Acho que o que é importante, e isso é todo o trabalho que deve ser feito por setor, é que os investimentos futuros ou os investimentos anunciados nas últimas semanas sejam suspensos até que as coisas sejam esclarecidas com os Estados Unidos", disse Macron durante uma reunião com representantes da indústria francesa.

Macron afirmou que nenhuma resposta foi descartada ainda e sugeriu usar o mecanismo anticoerção, respostas visando serviços digitais e analisando os mecanismos de financiamento da economia dos EUA.