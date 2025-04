Como madeira ilegal tirada do Pará abastece mercado de EUA e Europa

Quase 2.000 navios porta-contêineres transportando madeira extraída ilegalmente do Estado amazônico do Pará, onde será realizada a cúpula climática da ONU deste ano, chegaram à Europa e aos Estados Unidos nos últimos anos, mostrou um relatório investigativo de uma ONG ambiental.

O relatório divulgado nesta quinta-feira pela EIA (Environmental Investigation Agency), sediada em Londres, utilizou imagens de satélite, registros e entrevistas com fontes do setor para rastrear cerca de 53.000 metros cúbicos de madeira em quatro locais do Pará que haviam sido sancionados, estavam sob embargo ou apresentavam outras irregularidades, como mineração ilegal de ouro.

Belém, capital do Pará, sediará a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 —ou COP30— de 10 a 21 de novembro.