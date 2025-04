Meteorologistas preveem temporada de furacões no Atlântico acima da média em 2025

(Reuters) - Meteorologistas da Universidade Estadual do Colorado disseram nesta quinta-feira que a próxima temporada de furacões de 2025 na bacia do Atlântico será acima da média, com 17 tempestades tropicais, incluindo nove furacões, dos quais quatro serão grandes.

Temperaturas quentes da superfície do mar irão novamente alimentar as tempestades no Atlântico tropical e no Caribe, disseram os pesquisadores em uma declaração. Durante a temporada, que vai de 1º de junho a 30 de novembro, os ventos no sul dos Estados Unidos serão favoráveis à formação de tempestades.

Os cientistas previram que a atividade seria cerca de 125% acima da média de tempestades tropicais de entre 1991 e 2020. A temporada de furacões de 2024 viu a atividade de tempestades tropicais 130% acima da média daqueles anos.