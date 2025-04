Militares israelenses anunciam investigação especial sobre mortes de trabalhadores humanitários em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - As Forças Armadas israelenses estão conduzindo uma investigação sobre um incidente em Gaza no qual vários trabalhadores de emergência e de ajuda humanitária foram mortos, disse um porta-voz militar nesta quinta-feira, rejeitando a descrição do incidente como uma "execução".

O tenente-coronel Nadav Shoshani disse que o Comando Sul das Forças Armadas transferiu a investigação para um mecanismo de Estado-Maior fora da cadeia de comando para determinar o que aconteceu e "responsabilizar as pessoas, se necessário".

No mês passado, os corpos de 15 trabalhadores do Crescente Vermelho, da Defesa Civil Palestina e das Nações Unidas foram encontrados enterrados em uma cova rasa no extremo sul da Faixa de Gaza, perto de seus veículos destruídos.