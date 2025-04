Número de mortos por terremoto em Mianmar passa de 3.000; calor e chuvas aumentam risco de doenças

A Organização Mundial da Saúde sinalizou um risco crescente de cólera e outras doenças nas áreas mais afetadas, como Mandalay, Sagaing e a capital Naypyitaw, enquanto preparava US$1 milhão em suprimentos de ajuda, incluindo sacos para cadáveres.

"A cólera continua sendo uma preocupação especial para todos nós", disse Elena Vuolo, vice-diretora do escritório de Mianmar, apontando para um surto no ano passado em Mandalay.

O risco foi agravado pelos danos causados a cerca de metade das instalações de saúde nas áreas atingidas pelo terremoto, incluindo hospitais destruídos pelo terremoto em Mandalay e Naypyitaw, acrescentou ela.

As pessoas estavam acampando ao ar livre em temperaturas de 38°C porque estavam com muito medo de voltar para casa, e muitos hospitais também estavam montando instalações temporárias, disse Vuolo à Reuters de Naypyitaw.

Doenças de pele, malária e dengue estão entre as doenças que podem resultar de crises prolongadas, como a de Mianmar, segundo ela.

Mas as condições podem ficar ainda mais difíceis para o enorme esforço de ajuda, depois que as autoridades meteorológicas alertaram que chuvas fora de época de domingo a 11 de abril podem ameaçar as áreas mais atingidas pelo terremoto.