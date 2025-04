Oficiais militares dos EUA e da China conversam em Xangai

WASHINGTON (Reuters) - Autoridades militares dos Estados Unidos e da China se reuniram em Xangai para uma série de encontros que, segundo as Forças Armadas dos EUA, nesta quinta-feira, tiveram como foco a redução de ações perigosas de navios e aviões militares chineses.

"Autoridades militares dos EUA viajaram para Xangai, na China, para se reunirem para conversas em nível de trabalho com o objetivo de diminuir a incidência de ações inseguras e não profissionais da Marinha do PLA e da Força Aérea do PLA", disse comunicado militar dos EUA, usando um acrônimo para o Exército de Libertação Popular.

Conhecidas como grupo de trabalho do acordo consultivo marítimo militar (MMCA), as conversas semestrais ocorreram nesta semana, acrescentou o comunicado.