UE planeja medidas retaliatórias para novas tarifas dos EUA, diz chefe do bloco

Por Philip Blenkinsop e Benoit Van Overstraeten

BRUXELAS (Reuters) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um grande golpe para a economia global e disse que a União Europeia está preparada para responder com medidas retaliatórias caso as negociações com Washington fracassem.

Von der Leyen disse que a UE já está finalizando um primeiro pacote de tarifas sobre até 26 bilhões de euros de produtos norte-americanos para meados de abril, em resposta às tarifas de aço e alumínio dos EUA que entraram em vigor em 12 de março.