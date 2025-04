Várias autoridades de segurança nacional da Casa Branca foram demitidas, dizem fontes

Entre as várias autoridades graduadas do Conselho de Segurança Nacional que foram demitidas estão David Feith, diretor sênior que supervisiona tecnologia e segurança nacional, e Brian Walsh, diretor sênior que supervisiona assuntos de inteligência, disseram as fontes à Reuters.

O Conselho de Segurança Nacional não quis comentar.

As demissões em massa ocorreram um dia depois de uma reunião no Salão Oval entre Trump e Laura Loomer, adepta da teoria da conspiração de direita que pediu em particular ao presidente que demitisse alguns funcionários do Conselho de Segurança Nacional. O New York Times foi o primeiro a noticiar a reunião, enquanto o Axios relatou pela primeira vez as demissões em massa nesta quinta-feira.

O Conselho de Segurança Nacional tem sido perseguido por manchetes negativas desde março, quando o conselheiro de segurança nacional Mike Waltz inadvertidamente adicionou um jornalista a um bate-papo no Signal, no qual importantes autoridades de Trump discutiram uma iminente campanha de bombardeio no Iêmen.

(Reportagem de Erin Banco, Karen Freifeld e Gram Slattery; reportagem adicional de Steve Holland, Trevor Hunnicutt e Michael Martina)