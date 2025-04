China retalia em guerra comercial global com tarifas abrangentes sobre produtos dos EUA

Nações que vão do Canadá à China prepararam retaliações em uma guerra comercial crescente depois que Trump elevou as barreiras tarifárias dos EUA ao seu nível mais alto em mais de um século nesta semana, levando a uma queda nos mercados financeiros mundiais.

No Japão, um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba disse que as tarifas criaram uma "crise nacional", uma vez que a queda nas ações do setor bancário na sexta-feira colocou o mercado acionário de Tóquio no rumo de sua pior semana em anos.

O banco de investimentos JP Morgan disse que agora vê 60% de chance de a economia global entrar em recessão até o final do ano, em comparação com 40% anteriormente.

