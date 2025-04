'Domo de Ouro': EUA pensam como interceptar mísseis do espaço

No aviso, eles pedem às empresas que forneçam informações específicas sobre "interceptores espaciais" reais ou conceituais que derrubariam ICBMs durante a "fase de impulso" — a subida lenta e previsível pela atmosfera da Terra. As defesas atuais têm como alvo os mísseis inimigos enquanto eles viajam pelo espaço.

O Pentágono disse que também está interessado em conceitos capazes de "interceptação pós-impulso, no início do curso ou no meio do curso que mostrem um caminho para a interceptação na fase de impulso, incluindo efetores cinéticos e não cinéticos, sensores/busca e soluções de controle de fogo".

"Essa notificação parece confirmar a probabilidade próxima de que tanto os sensores espaciais quanto os interceptores com base no espaço serão um componente-chave dos próximos planos arquitetônicos da Golden Dome, que provavelmente surgirão nas próximas semanas", disse Tom Karako, especialista em armas e segurança do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

A expectativa é que representantes do setor das principais empresas de defesa, incluindo a Lockheed Martin, a Northrop Grumman e a RTX Corp, antiga Raytheon, além das empresas mais novas, como a SpaceX de Elon Musk, a empresa de software Palantir e a fabricante de drones Anduril, apresentem propostas que descrevam abordagens tecnológicas e estratégias de implantação de sistemas interceptadores, sensores ou sistemas de controle baseados no espaço.

A Rússia condenou um decreto assinado em janeiro por Trump para construir um novo escudo de defesa antimísseis, acusando os Estados Unidos de tentar perturbar o equilíbrio nuclear global e abrir caminho para um confronto militar no espaço.