EUA enviam a Israel 20.000 fuzis de assalto adiados por Biden, dizem fontes

Por Humeyra Pamuk

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avançou com a venda de mais de 20.000 fuzis de assalto fabricados nos EUA para Israel no mês passado, de acordo com um documento visto pela Reuters e uma fonte familiarizada com o assunto, avançando com uma venda que o governo do ex-presidente Joe Biden adiou devido a preocupações de que eles poderiam ser usados por colonos israelenses extremistas.

O Departamento de Estado enviou uma notificação ao Congresso em 6 de março sobre a venda de US$24 milhões dos fuzis totalmente automáticos Colt Carbine calibre 5,56 mm, dizendo que o usuário final seria a Polícia Nacional de Israel, de acordo com o documento.