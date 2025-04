EUA fazem lobby no Conselho de Direitos da ONU, abandonado por Trump, dizem diplomatas

Elas disseram que os Estados Unidos, que acusaram o conselho de ter um viés anti-Israel, se concentraram em enfraquecer uma proposta do Paquistão sobre a criação de um Mecanismo Internacional, Imparcial e Independente (IIIM), o tipo mais rigoroso de investigação da ONU, sobre as ações de Israel nos Territórios Palestinos Ocupados.

A versão da proposta do Paquistão aprovada na quarta-feira pelo conselho, cuja missão é promover e proteger os direitos humanos em todo o mundo, não incluía a criação do IIIM.

O conselho já tem uma comissão de investigação sobre os Territórios Palestinos, mas a proposta do Paquistão teria criado uma investigação adicional com poderes extras para reunir provas para possível uso em tribunais internacionais.

Uma carta de 31 de março enviada por Brian Mast, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA, e James R. Risch, presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado, advertiu contra a aprovação da proposta.

"Qualquer Estado membro do CDH ou entidade da ONU que apoiar um IIM específico para Israel ... enfrentará as mesmas consequências que o TPI enfrentou", diz a carta.

A carta parecia estar se referindo às sanções aprovadas pela Câmara dos Deputados contra o Tribunal Penal Internacional em protesto contra os mandados de prisão contra o primeiro-ministro e o ex-ministro da Defesa de Israel por causa da campanha israelense em Gaza.