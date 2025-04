EUA saberão dentro de semanas se Rússia está levando paz a sério, diz Rubio

Fontes disseram à Reuters que a Casa Branca tem desconfiado das intenções de Putin nos últimos dias, embora Trump continue a sinalizar publicamente sua crença de que Putin quer acabar com a guerra.

"Saberemos em breve, em questão de semanas, não de meses, se a Rússia está séria sobre a paz ou não. Espero que sim", disse Rubio no final de uma reunião de dois dias da Otan.

"Se isso está arrastando as coisas, o presidente Trump não vai cair na armadilha de negociações intermináveis sobre negociações", afirmou Rubio.

"Estamos testando para ver se os russos estão interessados na paz. Suas ações -- não suas palavras, suas ações -- determinarão se eles estão levando a sério ou não, e pretendemos descobrir isso o quanto antes."

Moscou rejeitou uma proposta dos EUA em março para um cessar-fogo completo de 30 dias depois que a Ucrânia disse que concordaria. Os lados em conflito concordaram então com uma pausa limitada nos ataques à infraestrutura de energia um do outro, o que ambos acusam o outro de violar. Washington disse que ainda está em negociações com ambos os lados.

EUROPA DE OLHO