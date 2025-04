Governo Trump descarta cobertura de medicamentos para perda de peso no Medicare

A proposta teria permitido que mais norte-americanos tivessem acesso a novos medicamentos da classe GLP-1 que comprovadamente reduzem o peso em até 20% e previnem o diabetes tipo 2, mas que custam até US$1.000 por mês sem a cobertura de seguro.

O Medicare, programa de saúde do governo para pessoas com 65 anos ou mais ou portadoras de deficiência, atualmente cobre o uso de medicamentos GLP-1, como o Mounjaro da Lilly e o Ozempic da Novo, para doenças como diabetes, mas não as versões desses medicamentos aprovadas para tratar a obesidade.

Courtney Breen, analista da Bernstein, disse que a retirada da proposta "não foi surpreendente", acrescentando que, com "as tarifas farmacêuticas em negociação, este não é o momento para o governo dar sem receber".

A Lilly disse em um comunicado estar desapontada com a medida e que "continuará a trabalhar com a administração Trump e os líderes do Congresso para garantir que as pessoas que vivem com obesidade sejam cobertas pelo Medicare e pelo Medicaid e não sejam mais deixadas para trás".

Um porta-voz da Novo Nordisk disse que "o anúncio de hoje foi limitado", mas a empresa espera que o governo Trump finalize em breve a definição de obesidade.

"É essencial que as regulamentações dos CMS estejam alinhadas com a ciência médica atual -- e isso significa reconhecer a obesidade como uma doença crônica grave."