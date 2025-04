Hollywood em clima de expectativa para o verão 50 anos após sucesso de "Tubarão

"O verão é o que mais esperamos na indústria cinematográfica", disse Doreen Sayegh, proprietária e operadora do Cranford Theater, com cinco salas, em Nova Jersey.

"É quando são lançados alguns dos filmes mais badalados, os maiores sucessos de bilheteria, e as crianças estão em casa depois da escola, então vemos muitas famílias."

Hollywood está contando com este verão para reverter uma tendência de queda. As vendas de ingressos nos Estados Unidos e no Canadá estão 11% atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Comscore, e permanecem abaixo dos níveis pré-pandêmicos. Os cinemas enfrentam a concorrência de serviços de streaming em casa, como o Netflix.

GRANDES APOSTAS PARA O VERÃO

Nesta semana, os estúdios de cinema apresentaram suas maiores apostas para o verão na CinemaCon, encontro anual de proprietários de cinemas em Las Vegas. O produtor Jerry Bruckheimer lembrou ao público que "Top Gun: Maverick" rendeu US$1,5 bilhão em todo o mundo em 2022.

"Estamos aqui para lhes dizer que estamos prontos para fazer isso de novo", disse Bruckheimer, com o filme de ação "F1" da Warner Bros, estrelado por Brad Pitt como piloto de Fórmula 1. "Acreditamos que este será o evento cinematográfico do verão".