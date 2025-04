Juízes da Carolina do Norte abrem porta para descarte de 60.000 cédulas em disputa por tribunal superior

Por Nate Raymond

(Reuters) - Um tribunal de apelações da Carolina do Norte decidiu nesta sexta-feira a favor de um candidato republicano a uma cadeira na Suprema Corte do Estado, que está contestando os resultados da eleição de novembro passado, ao concluir que milhares de cédulas não devem ser contadas, a menos que os eleitores consigam resolver rapidamente os problemas com seu registro eleitoral.

O Tribunal de Apelações da Carolina do Norte decidiu por 2 a 1 a favor do juiz Jefferson Griffin, um membro republicano do tribunal que, após a eleição e as recontagens, ficou atrás do juiz da Suprema Corte da Carolina do Norte Allison Riggs, uma democrata, por 734 votos.