Justiça ordena que governo Trump devolva aos EUA um homem deportado de Maryland

O proeminente escritório de advocacia Quinn Emanuel juntou-se à equipe jurídica de Abrego Garcia nesta sexta-feira, antes do início da audiência. Entre os clientes da empresa está o empresário bilionário Elon Musk, um importante conselheiro de Trump.

A abordagem linha-dura do governo Trump em relação à imigração levantou questões constitucionais e atraiu a repreensão de um juiz em Washington, que está avaliando se as autoridades americanas violaram uma ordem judicial que bloqueou temporariamente a deportação de supostos membros de gangues venezuelanas segundo essa lei do século 18.

O governo enviou tropas militares para a fronteira dos EUA e realocou agentes federais para se concentrarem na fiscalização da imigração em meio ao aumento das prisões e dos esforços de deportação.

(Reportagem de Mike Scarcella)