Lula vai ao Xingu homenagear Raoni e ouve crítica de cacique a petróleo na Foz do Amazonas

O presidente, ao mesmo tempo, ouviu cobranças do cacique que discursou em sua língua nativa e teve suas palavras traduzidas por um intérprete.

"Eu estou sabendo que lá na foz do Rio Amazonas o senhor está pensando no petróleo que está lá debaixo do mar, eu penso que não. Por quê? Essas coisas na forma como estão garantem que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento", disse o cacique, segundo seu intérprete.

"Eu sou pagé também e tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma de destruir, destruir e destruir e que podemos ter consequências muito grandes que podemos não conseguir parar."

O cacique disse, ainda, de acordo com a tradução do intérprete, que não concordou com algumas das coisas que Lula fez em seus mandatos anteriores, mas que agora pretende trabalhar em conjunto com o presidente em prol da felicidade dos povos indígenas.

Lula, por sua vez, ao discursar, não respondeu às cobranças de Raoni, usando sua fala, em vez disso, para exaltar a liderança do cacique, a quem classificou de "ser extraordinário", "grande nome da história" e "merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo".

"Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza", disse Lula em discurso lido e preparado previamente.