Mais de 500 escritórios de advocacia apoiam ação da Perkins Coie contra decreto punitivo de Trump

A juíza concluiu que o decreto era provavelmente ilegal, violando as proteções constitucionais para a liberdade de expressão e o devido processo legal, e chamou o decreto de Trump de um esforço "extremo, perigoso e sem precedentes" para intimidar escritórios de advocacia e advogados.

Um porta-voz disse que a Perkins Coie estava grata aos escritórios que assinaram o documento desta sexta-feira "em nosso desafio ao decreto inconstitucional e à ameaça que ele representa para o Estado de Direito".

Até o momento, Trump assinou decretos direcionados a cinco firmas, sendo que três delas -- Perkins Coie, WilmerHale e Jenner & Block -- processaram Trump em resposta. Os juízes emitiram ordens que bloquearam as principais disposições dos decretos de Trump contra essas três firmas legais. Uma firma visada em uma diretriz, a Paul Weiss, chegou a um acordo com o presidente que levou à revogação do decreto. A firma Covington & Burling não entrou com ação judicial para contestar o decreto que tinha ela como alvo.

Três outras firmas chegaram a acordos com Trump sem serem atingidas por um decreto contra elas.