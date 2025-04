México registra primeiro caso humano de gripe aviária H5N1

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O México detectou seu primeiro caso humano de influenza aviária H5N1, também conhecida como gripe aviária, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira.

A infecção foi confirmada na terça-feira em uma menina de três anos de idade, moradora do Estado de Durango, no norte do país, que permanece hospitalizada em estado grave.

"Até o momento, não há evidências de transmissão contínua de pessoa para pessoa", disse o Ministério da Saúde em um comunicado, acrescentando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera baixos os riscos à saúde pública do vírus para a população em geral.