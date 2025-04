Ministro das Relações Exteriores do Vaticano discute Ucrânia com chanceler da Rússia

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Vaticano, arcebispo Paul Gallagher, fez uma ligação telefônica nesta sexta-feira com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, para discutir a guerra na Ucrânia, informou o Vaticano.

As duas autoridades discutiram a situação geral do conflito de três anos e "algumas iniciativas destinadas a parar as ações militares", disse um comunicado do Vaticano.