Polícia de Nova York nomeia policiais para patrulha do campus da Universidade de Columbia

Os policiais não terão armas, disse Slater. Um porta-voz da NYPD também disse que os policiais de patrulha vão estar desarmados, mas se recusou a responder outras perguntas. Os novos policiais, que completaram 162 horas de treinamento, vão patrulhar os edifícios privados, praças fechadas e gramados de Columbia, o que os policiais regulares da NYPD geralmente não podem fazer.

Conforme exigido pelas leis estaduais e municipais, a Columbia pagará os policiais, mas eles deverão seguir as regras, o treinamento e as ordens do comissário de polícia e, de acordo com o código administrativo da cidade, "possuirão todos os poderes e cumprirão todos os deveres" dos policiais de patrulha regulares da NYPD.

later disse que os policiais trabalharão com a equipe de segurança pública da universidade, mas -- diferentemente dos 117 funcionários civis de segurança da Columbia -- terão poderes para "retirar indivíduos do campus, emitir citações e efetuar prisões, se necessário e apropriado".

Outras universidades, incluindo a Cornell e a City University of New York, têm seus próprios arranjos para funcionários com poderes de prisão de acordo com a lei estadual de agentes de paz, mas não envolvem a NYPD.

O plano estava em andamento meses antes do retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, à Casa Branca. Seu governo, citando o que descreveu como assédio antissemita dentro e perto do campus, exigiu no mês passado que a Columbia reforçasse suas regras de protesto ou perderia permanentemente o financiamento federal. Uma das nove exigências era que a escola enviasse agentes da paz com poderes de prisão.

Nesta semana, o Escritório de Segurança Pública da Columbia atualizou seu site para dizer que os novos policiais permitirão que a Columbia "responda de forma mais eficaz e imediata às interrupções no campus, reduzindo nossa dependência da polícia de Nova York".