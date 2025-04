Sérvios da Bósnia declaram autoridade alemã persona non grata após sanções

Depois de se reunir com autoridades estatais em Sarajevo, Luehrmann estava a caminho da principal cidade da República Sérvia, Banja Luka, para se reunir com os líderes da oposição sérvia. Mas a reunião foi cancelada após o governo regional declarar que ela não era bem-vinda.

"Como qualquer visitante indesejado, a ministra alemã Anna Luehrmann entrou sorrateiramente em Banja Luka para se encontrar com seus asseclas no porão", publicou Dodik em seu perfil no X. "Espero que a polícia da RS logo a escolte para fora da Republika Srpska para sempre."

Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que Dodik não tem autorização legal para fazer uma declaração de persona non grata.

Luehrmann disse no X que os representantes de Dodik ameaçaram ela e sua delegação com violência depois de participar uma série de reuniões com a sociedade civil e representantes da oposição.

"Isso é um sinal de fraqueza. Dodik está cada vez mais isolado e não tem o apoio dos cidadãos da República Srpska", acrescentou.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic; reportagem adicional de Ludwig Burger em Frankfurt)