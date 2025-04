Tropas israelenses expandem "zona de segurança" no norte de Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - As tropas israelenses entraram em uma área do norte de Gaza para expandir o que eles chamam de zona de segurança ao redor do limite do enclave, disseram os militares nesta sexta-feira, dias depois que o governo anunciou planos de tomar grandes áreas com uma operação no sul.

Os soldados que realizaram a operação em Shejaia, um subúrbio a leste da Cidade de Gaza, no norte, estavam deixando os civis saírem por rotas organizadas, disseram os militares em um comunicado.

Israel emitiu avisos de retirada para a região na quinta-feira, e centenas de moradores saíram em massa, alguns carregando seus pertences enquanto caminhavam, outros em carroças de burro e bicicletas ou em vans.