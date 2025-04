Trump estende prazo de venda do TikTok em 75 dias

A China agora enfrenta uma tarifa de 54% sobre os produtos importados pelos Estados Unidos. Trump disse que estaria disposto a reduzir as tarifas sobre a China para conseguir um acordo com a ByteDance.

Trump afirmou que seu governo esta em contato com quatro grupos diferentes sobre um possível acordo com a TikTok. Ele não os identificou.

"Não queremos que o TikTok 'fique no escuro'", acrescentou Trump.

As negociações lideradas pela Casa Branca sobre o futuro do TikTok, usado por cerca de metade dos norte-americanos, estão se unindo em torno de um plano para que os maiores investidores não chineses da empresa controladora ByteDance aumentem suas participações e adquiram as operações do aplicativo nos EUA, informou a Reuters.

O plano envolve a criação de uma entidade norte-americana para o TikTok e a diluição da participação chinesa no novo negócio para abaixo do limite de 20% estabelecido pela legislação norte-americana, salvando o aplicativo de uma iminente proibição nos EUA, disseram fontes à Reuters.

O Susquehanna International Group, de Jeff Yass, e a General Atlantic, de Bill Ford, ambos representados no conselho da ByteDance, estão liderando as discussões com a Casa Branca, informou a Reuters.