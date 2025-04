EUA começam a cobrar tarifa de 10% de Trump em quebra de normas comerciais globais

"Essa é a maior ação comercial de nossa vida", disse Kelly Ann Shaw, advogada comercial da Hogan Lovells e ex-conselheira comercial da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump.

Shaw disse em um evento do Brookings Institution na quinta-feira que esperava que as tarifas evoluíssem com o tempo, à medida que os países buscam negociar taxas mais baixas. "Mas isso é enorme. Trata-se de uma mudança bastante sísmica e significativa na forma como negociamos com todos os países do mundo", acrescentou.

O anúncio das tarifas feito por Trump na quarta-feira abalou os mercados acionários globais, eliminando US$5 trilhões em valor de mercado das ações das empresas listadas no índice norte-americano S&P 500 até o fechamento de sexta-feira, um declínio recorde de dois dias. Os preços do petróleo e das commodities despencaram, enquanto os investidores fugiram para a segurança dos títulos de governo em meio a temores de recessão.

Entre os primeiros países atingidos pela tarifa de 10% estão Austrália, Reino Unido, Colômbia, Argentina, Egito e Arábia Saudita. Um boletim da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para embarcadores indica que não há período de carência para cargas na água à meia-noite de sábado.

No entanto, um boletim da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA forneceu um período de carência de 51 dias para cargas carregadas em embarcações ou aviões e em trânsito para os EUA antes das 12h01 (horário local) de sábado. Essas cargas precisam chegar aos EUA até às 12h01 (horário local) do dia 27 de maio para evitar o imposto de 10%.

Na mesma hora, na quarta-feira, as taxas tarifárias "recíprocas" mais altas de Trump, de 11% a 50%, devem entrar em vigor. As importações da União Europeia serão atingidas com uma tarifa de 20%, enquanto os produtos chineses serão atingidos com uma tarifa de 34%, elevando o total das novas taxas de Trump sobre a China para 54%.