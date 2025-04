Governo Trump nomeia oficial júnior para supervisionar Serviço de Relações Exteriores

O governo dos Estados Unidos nomeou um advogado de segurança nacional que entrou no serviço estrangeiro há apenas quatro anos como o principal funcionário que supervisiona a força de trabalho global do Departamento de Estado, de acordo com três fontes familiarizadas com o assunto e um email interno visto pela Reuters.

A contratação de Lew Olowski para dirigir o Global Talent Management Bureau do departamento ocorre no momento em que o presidente Donald Trump reduz a força de trabalho norte-americana e procura reformular o corpo diplomático dos EUA para garantir apoio a suas políticas "America First".

Olowski atuou como conselheiro sênior no Departamento de Segurança Interna durante o primeiro governo Trump. Ele foi nomeado Oficial Sênior do Bureau de Gestão de Talentos Globais do Departamento, segundo as autoridades.