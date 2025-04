'Maníaco do tabuleiro de xadrez': Serial killer russo vai confessar mais 11 assassinatos, dizem autoridades

Alexander Pichushkin, um serial killer russo preso em 2007 por matar 48 pessoas, disse que está pronto para confessar mais 11 assassinatos, informou o serviço penal da Rússia neste sábado.

Pichushkin, agora com 50 anos de idade, tinha como alvo suas vítimas, geralmente pessoas em situação de rua, alcoólatras e idosos, ao redor do Parque Bitsevsky, um grande espaço verde no sul de Moscou. Os assassinatos ocorreram entre 1992 e 2006.

Ele foi apelidado de "o assassino do tabuleiro de xadrez" pela mídia russa porque disse aos detetives em uma confissão que esperava colocar uma moeda em cada quadrado de um tabuleiro de xadrez, que tem 64 quadrados, para cada uma de suas vítimas.