Manifestantes anti-Trump se reúnem em Washington e em outras cidades dos EUA e Europa

Os protestos nos EUA darão aos oponentes de Trump uma oportunidade de demonstrar seu descontentamento em massa em resposta à série de ordens executivas de Trump.

Cerca de 150 grupos de ativistas se inscreveram para participar, de acordo com o site do evento. Os protestos estão planejados em todos os 50 Estados dos EUA, além do Canadá e do México.

Manifestantes estavam alinhados na movimentada avenida Connecticut, em Washington, D.C., aguardando os ônibus que os levariam ao centro da cidade. Eles carregavam cartazes com slogans como "No Kings in the USA" e "Deport Musk" ("Sem Reis nos EUA" e "Deportem Musk").

Terry Klein, uma cientista biomédica aposentada de Princeton, Nova Jersey, estava entre as centenas de pessoas que se reuniram cedo em frente ao palco abaixo do Monumento a Washington.

Ela disse que veio de carro para participar do comício para protestar contra as políticas de Trump em "tudo, desde a imigração até as coisas do DOGE, as tarifas desta semana e a educação. Quero dizer, todo o nosso país está sendo atacado, todas as nossas instituições, todas as coisas que fazem dos EUA o que eles são".

David Madden, um veterano de 75 anos do Exército dos EUA e advogado aposentado, disse que voou de Dayton, Ohio, para se manifestar contra "a injustiça que está dominando este país, as instituições que estão sendo roubadas do povo norte-americano, a confusão nos tribunais, o fato de que temos uma população que acredito ser essencialmente racista".