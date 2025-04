Musk diz que espera "tarifa zero" entre EUA e Europa

ROMA (Reuters) - O bilionário norte-americano Elon Musk disse neste sábado que espera ver no futuro uma total liberdade de comércio entre Estados Unidos e Europa, falando dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas sobre parceiros comerciais.

Musk, um conselheiro de Trump que tem trabalhado para demitir milhares de funcionários públicos dos EUA, falou por meio de um link de vídeo em um congresso em Florença do Partido da Liga, de direita e co-governante da Itália.

"No final do dia, espero que se concorde que tanto a Europa quanto os EUA devem se mover idealmente, na minha opinião, para uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio entre a Europa e a América do Norte", disse Musk.