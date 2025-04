ONU pede ajuda a Mianmar após mais de 3.000 mil mortos em terremoto

Um porta-voz da junta não comentou.

O Free Burma Rangers, um grupo de ajuda humanitária, disse à Reuters no sábado que os militares lançaram bombas nos Estados de Karenni e no sul de Shan na quinta e na sexta-feira, apesar do anúncio do cessar-fogo, matando pelo menos cinco pessoas.

As vítimas incluíram civis, de acordo com o fundador do grupo, David Eubank, que disse que houve pelo menos sete desses ataques militares desde o cessar-fogo.

Planos de reeleição

O líder do governo militar, general Min Aung Hlaing, reafirmou ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, os planos da junta de realizar eleições "livres e justas" em dezembro, quando os dois se encontraram em Bangcoc, informou a mídia estatal de Mianmar neste sábado.

Min Aung Hlaing fez a rara viagem para participar de uma cúpula das nações do Sul e Sudeste Asiático na sexta-feira, onde também se reuniu separadamente com os líderes da Tailândia, Nepal, Butão e Sri Lanka.