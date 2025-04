Paramédico palestino diz ter visto tropas israelenses disparando contra veículos de emergência

Munther Abed, um voluntário do Crescente Vermelho Palestino, disse que estava respondendo a um chamado com dois colegas perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 23 de março, quando foi detido pelos soldados israelenses pouco antes de abrirem fogo contra outros veículos de emergência.

Ele disse que não conseguiu ver exatamente o que aconteceu quando os soldados abriram fogo. Mas seu relato corresponde às afirmações de autoridades do Crescente Vermelho Palestino e das Nações Unidas de que os trabalhadores de emergência da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, da ONU e do Serviço de Emergência Civil Palestino foram alvos das tropas israelenses.

Os militares israelenses abriram uma investigação sobre o incidente, que, segundo eles, ocorreu quando veículos sem identificação se aproximaram de uma posição israelense no escuro, sem luzes ou marcações especiais e sem coordenação prévia, fatores que, segundo eles, fizeram com que o avanço dos veículos parecesse suspeito.

Os militares disseram que os soldados que abriram fogo mataram vários militantes do Hamas e da Jihad Islâmica que estavam viajando em veículos marcados com os símbolos do Crescente Vermelho Palestino.

O Crescente Vermelho Palestino descreve Abed como "o único sobrevivente" do incidente, e o destino do paramédico desaparecido ainda não está claro.

Abed disse que ele e seus pares receberam um chamado para ajudar os feridos por volta do amanhecer após um ataque aéreo na área de Al-Hashasheen em Rafah, perto da fronteira com o Egito.